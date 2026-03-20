भोजशाला नये मोड़ पर, मंदिर न मस्जिद, एक और दावा चौंकाने वाला, अहम सुनवाई थोड़ी देर में

Bhojshala New Twist: मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर अब एक और विवाद गहरा गया है। अब न ये मंदिर और न मस्जिद, नये दावे में एक प्राचीन गुरुकुल करार दिया जा रहा है। इस संदर्भ की एक याचिका लगाने वाला भी कोई दो पक्षों में से एक नहीं बल्कि तीसरा दावेदार है। हैरानी इस बात की है कि यह तीसरा दावेदार एक बार पहले भी याचिका लगा चुका है और इस बार दूसरी दफा याचिका लगाई है। जिस पर आज शुक्रवार 20 मार्च 2026 को अहम सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होना प्रस्तावित है।