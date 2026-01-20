हाईअलर्ट! बसंत पंचमी और जुमा एकसाथ…8 हजार जवान होंगे तैनात

दोनों समाजों के आयोजनों को देखते हुए जिलेभर में सुरक्षा के चाक-चौबंद किए गए हैं। जिले में 8 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई। लगातार शहर में पेट्रोलिंग और निगरानी की जा रही है।



आईजी अनुराग ने बताया कि पुलिस ने पूरी तैयार कर ली है। धार में 8 हजार से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। जिले में 50 प्रतिशत से अधिक फोर्स आ चुकी है। सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी रखी जाए रही है। बाइक और मोबाइल के जरिए भी पेट्रोलिंग की जाएगी। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस निगरानी कर रही है।