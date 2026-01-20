हाईअलर्ट! बसंत पंचमी और जुमा एकसाथ…8 हजार जवान होंगे तैनात

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले की भोजशाला में 23 जनवरी को बसंत पंचमी की पूजा और जुमा के समय में टकराव को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया है। शुक्रवार को होने वाले इन आयोजनों को लेकर मंगलवार को शहर में पुलिस जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। 23 जनवरी को धार में 8 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।
फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। जिसमें पुलिस की कई कंपनियां शामिल थीं। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों ने आम लोगों संवाद किया। जिसमें यह समझाइश दी गई कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं।
दोनों समाजों के आयोजनों को देखते हुए जिलेभर में सुरक्षा के चाक-चौबंद किए गए हैं। जिले में 8 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई। लगातार शहर में पेट्रोलिंग और निगरानी की जा रही है।
आईजी अनुराग ने बताया कि पुलिस ने पूरी तैयार कर ली है। धार में 8 हजार से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। जिले में 50 प्रतिशत से अधिक फोर्स आ चुकी है। सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी रखी जाए रही है। बाइक और मोबाइल के जरिए भी पेट्रोलिंग की जाएगी। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस निगरानी कर रही है।
भोजशाला परिसर में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। परिसर के अंदर 24 घंटे पुलिस जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इसके अलावा वॉच टॉवर से पूरे परिसर का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही जिग-जैग लगाया गया है। जिससे गुजरने के बाद एंट्री होगी। पुलिस ने थ्रीडी मैपिंग कराई है। जिससे हर छोटे-छोटे मूवमेंट पर नजर रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
धार
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग