20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

हाईअलर्ट! बसंत पंचमी और जुमा एकसाथ…8 हजार जवान होंगे तैनात

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले में 8 हजार से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है।

1 minute read
Google source verification

धार

image

Himanshu Singh

Jan 20, 2026

dhar news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले की भोजशाला में 23 जनवरी को बसंत पंचमी की पूजा और जुमा के समय में टकराव को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया है। शुक्रवार को होने वाले इन आयोजनों को लेकर मंगलवार को शहर में पुलिस जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। 23 जनवरी को धार में 8 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगा फ्लैग मार्च

फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। जिसमें पुलिस की कई कंपनियां शामिल थीं। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों ने आम लोगों संवाद किया। जिसमें यह समझाइश दी गई कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं।

शहर में 8 हजार से अधिक जवान तैनात

दोनों समाजों के आयोजनों को देखते हुए जिलेभर में सुरक्षा के चाक-चौबंद किए गए हैं। जिले में 8 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई। लगातार शहर में पेट्रोलिंग और निगरानी की जा रही है।

आईजी अनुराग ने बताया कि पुलिस ने पूरी तैयार कर ली है। धार में 8 हजार से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। जिले में 50 प्रतिशत से अधिक फोर्स आ चुकी है। सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी रखी जाए रही है। बाइक और मोबाइल के जरिए भी पेट्रोलिंग की जाएगी। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस निगरानी कर रही है।

भोजशाला में 24 घंटे पुलिस की निगरानी

भोजशाला परिसर में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। परिसर के अंदर 24 घंटे पुलिस जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इसके अलावा वॉच टॉवर से पूरे परिसर का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही जिग-जैग लगाया गया है। जिससे गुजरने के बाद एंट्री होगी। पुलिस ने थ्रीडी मैपिंग कराई है। जिससे हर छोटे-छोटे मूवमेंट पर नजर रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 05:48 pm

Published on:

20 Jan 2026 05:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / हाईअलर्ट! बसंत पंचमी और जुमा एकसाथ…8 हजार जवान होंगे तैनात

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘हिंदू-मुस्लिम’ के अपने-अपने दावे, भोजशाला आज भी जारी है पूजा-नमाज का सिलसिला

Dhar Bhojshala Controversy
धार

एमपी में बनेगी ’75 फीट’ चौड़ी नई सड़क, 6 फीट चौड़ा होगा फुटपाथ

road will be constructed
धार

20 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, ‘नक्शा सुधार’ के लिए मांगी रकम

bribe
धार

बड़ी खबर: ‘भाजपा विधायक’ पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

धार

‘नई रेललाइन’ के लिए 13 जिलों की जमीन लेगा रेलवे, मंजूरी मिली

indore-manmad rail line
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.