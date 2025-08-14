खरमोर अभ्यारण्य के 14 गांवों की जमीन हुई राजस्व के आधीन, अब होगी खरीदी-बिक्री

MP News: मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर में खरमोर अभ्यारण्य में दुर्लभ पक्षियों के लिए संरक्षित की गई जमीन का क्षेत्रफल कम कर दिया गया है। इस प्रतिबंध के चलते 14 गांव के किसान काफी लंबे समय से परेशान थे। उनकी जमीनों की खरीदी-बिक्री पर वन विभाग ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन 3 अगस्त को वन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। इसी को लेकर धार कलेक्टर की ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।