खरमोर अभ्यारण्य के 14 गांवों की जमीन हुई राजस्व के आधीन, अब होगी खरीदी-बिक्री

MP News: मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर में खरमोर अभ्यारण्य में दुर्लभ पक्षियों के लिए संरक्षित की गई जमीन का क्षेत्रफल कम कर दिया गया है। इस प्रतिबंध के चलते 14 गांव के किसान काफी लंबे समय से परेशान थे। उनकी जमीनों की खरीदी-बिक्री पर वन विभाग ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन 3 अगस्त को वन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। इसी को लेकर धार कलेक्टर की ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
खरमोर अभयारण्य के अंतर्गत आने वाली 14 गांवों की जमीनें अब राजस्व विभाग के अंतर्गत आएंगी। अभ्यारण के अंतर्गत ग्राम गुमानपुरा, बीमरोड, छडावद, पिपरनी, सेमलिया,केरिया, करनावद, सियावद, धुलेट, अमोदिया,सोनगढ़, महापुरा, टिमायची, भानगढ़ का संपूर्ण क्षेत्रफल पूर्व में वन विभाग की अधिसूचित में शामिल था।
खरमोर अभ्यारण्य में 14 राजस्व ग्रामों की निजी एवं राजस्व की भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 34812.177 हेक्टेयर है, इसको अभ्यारण से पृथक किया है। इसका उपयोग अब किसान अपनी मर्जी कर सकेंगे। धार डीएफओ विजय आनंदम ने इसकी पुष्टि की है।