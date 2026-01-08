8 जनवरी 2026,

व्यापमं की तरह अब बैंक भर्ती घोटाला, लाखों रुपए लेकर दूसरों के Exam देता था SBI का Assistant Manager

Bank Recruitment Scam: मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाले की तरह अब नये फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती परीक्षा में डमी केन्डिडेट बनकर देता था, दूसरों के एग्जाम, देने के बदले लेता था लाखों रुपए, पकड़ा गया

Sanjana Kumar

Jan 08, 2026

SBI Assistant Manager Big Scam

SBI Assistant Manager Big Scam(photo: Freepik modify by patrika.com)

Bank Recruitment Scam: व्यापमं घोटाले की तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया (बीओआइ) की क्लर्क भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के जरिए परीक्षा देकर नौकरी करने का खुलासा हुआ है। ज्वॉइनिंग के दौरान बायोमेट्रिक मशीन में चेहरा मिसमैच होने के बाद मामला सामने आया।

BOI धार आंचलिक प्रबंधक अरुण जैन की शिकायत पर नौगांव पुलिस ने हरियाणा हिसार के डमी अभ्यर्थी शुभम गुप्ता (29) को गिरफ्तार किया है। वह दूसरों को बैंक में नौकरी दिलाने की बात कह परीक्षा में बैठने के लिए लाखों रुपए लेता था। उसने राजस्थान (करौली) के राकेश मीणा के लिए भी 2022 में परीक्षा दी थी। राकेश खरगोन जिले के बांगड़दा की बैंक में पदस्थ था।

वीडियो कॉल करना रहा फायदे का सौदा

बैंक कार्यालय में पंकज मीणा (27) निवासी कुंजा करौली (राजस्थान) को ज्वॉइनिंग के लिए बुलाया, लेकिन वह तारीखें टाल रहा था। अफसरों ने उससे वीडियो कॉल पर चर्चा कर फुटेज रख लिया। ज्वॉइनिंग के दिन पंकज की जगह शुभम पहुंचा। बायोमेट्रिक मशीन में चेहरा मिसमैच हुआ। पूछताछ में शुभम घबराकर जाने लगा, लेकिन अफसरों ने पुलिस बुला ली।

आरोपी एसबीआइ में असिस्टेंट मैनेजर

आरोपी शुभम हरियाणा में एसबीआइ में असिस्टेंट मैनेजर है। फिर भी वह 6 से 8 लाख रुपए लेकर दूसरों के लिए डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देता रहा। धार कोर्ट में पेश कर पुलिस ने दोनों को पांच दिन की रिमांड पर लिया है।

08 Jan 2026 09:45 am

