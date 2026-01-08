व्यापमं की तरह अब बैंक भर्ती घोटाला, लाखों रुपए लेकर दूसरों के Exam देता था SBI का Assistant Manager

BOI धार आंचलिक प्रबंधक अरुण जैन की शिकायत पर नौगांव पुलिस ने हरियाणा हिसार के डमी अभ्यर्थी शुभम गुप्ता (29) को गिरफ्तार किया है। वह दूसरों को बैंक में नौकरी दिलाने की बात कह परीक्षा में बैठने के लिए लाखों रुपए लेता था। उसने राजस्थान (करौली) के राकेश मीणा के लिए भी 2022 में परीक्षा दी थी। राकेश खरगोन जिले के बांगड़दा की बैंक में पदस्थ था।