व्यापमं की तरह अब बैंक भर्ती घोटाला, लाखों रुपए लेकर दूसरों के Exam देता था SBI का Assistant Manager

Bank Recruitment Scam: व्यापमं घोटाले की तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया (बीओआइ) की क्लर्क भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के जरिए परीक्षा देकर नौकरी करने का खुलासा हुआ है। ज्वॉइनिंग के दौरान बायोमेट्रिक मशीन में चेहरा मिसमैच होने के बाद मामला सामने आया।
BOI धार आंचलिक प्रबंधक अरुण जैन की शिकायत पर नौगांव पुलिस ने हरियाणा हिसार के डमी अभ्यर्थी शुभम गुप्ता (29) को गिरफ्तार किया है। वह दूसरों को बैंक में नौकरी दिलाने की बात कह परीक्षा में बैठने के लिए लाखों रुपए लेता था। उसने राजस्थान (करौली) के राकेश मीणा के लिए भी 2022 में परीक्षा दी थी। राकेश खरगोन जिले के बांगड़दा की बैंक में पदस्थ था।
बैंक कार्यालय में पंकज मीणा (27) निवासी कुंजा करौली (राजस्थान) को ज्वॉइनिंग के लिए बुलाया, लेकिन वह तारीखें टाल रहा था। अफसरों ने उससे वीडियो कॉल पर चर्चा कर फुटेज रख लिया। ज्वॉइनिंग के दिन पंकज की जगह शुभम पहुंचा। बायोमेट्रिक मशीन में चेहरा मिसमैच हुआ। पूछताछ में शुभम घबराकर जाने लगा, लेकिन अफसरों ने पुलिस बुला ली।
आरोपी शुभम हरियाणा में एसबीआइ में असिस्टेंट मैनेजर है। फिर भी वह 6 से 8 लाख रुपए लेकर दूसरों के लिए डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देता रहा। धार कोर्ट में पेश कर पुलिस ने दोनों को पांच दिन की रिमांड पर लिया है।
