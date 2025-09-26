माता-पिता के साथ सो रहा था मासूम: अचानक कमरे में घुसकर सिरफिरे ने किया हमला, तीन टुकड़ों में बंटा शरीर

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले कुक्षी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के ग्राम आली के फलिया धूल बयड़ी में एक अज्ञात आरोपी ने एक बालक की हत्या की बेहरमी से हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरु कर दी है।



दरअसल, कालू सिंह के घर पर अपाचे बाइक से एक अज्ञात युवक घर के अंदर घुसा और पलंग पर बैठ गया। जिसको लेकर कालू सिंह की पत्नी ने पूछा कि कौन हो और क्यों आए हो? दो बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी और पांच वर्षीय मासूम माता-पिता के साथ बेड पर सो रहा था। अचानक आरोपी ने धारदार हथियार निकाला और मासूम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे उसका शरीर तीन हिस्सों बंट गया। पिता हथियार देखकर बाहर भाग जाता है। इसके बाद महिला की चीख-पुकार सुनकर आरोपी भागने की कोशिश करता है।