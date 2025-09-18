एमपी के इस जिले में बनेगी नई सड़क, खर्च होंगे करोड़ों रुपये

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले में लोगों को जर्जर सड़क से छुटकारा मिलने वाला है। जिले के लाबरिया गोशाला से माही डैम तक जर्जर सड़क से परेशानी के चलते जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण की मांग लगातार शासन से की जा रही थी। जिस पर झाबुआ जिले के पेटलावद आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुआ मंच से इसकी निर्माण कार्य लागत 68 करोड़ की घोषणा कर दी।
इस सड़क को करीब दो दशक पूर्व जल संसाधन विभाग ने बनाया था लेकिन रख रखाव के अभाव में सड़क की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती गई। वर्तमान समय में सडक जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। एक वर्ष पूर्व जल संसाधन विभाग के द्वारा इसे पीएम सडक विभाग को हैंडओवर करने के लिए पत्राचार किया गया था लेकिन विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं देने के कारण पिछले माह ही जल संसाधन विभाग झाबुआ द्वारा 9 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजा गया था। यह मार्ग प्रसिद्ध तारखेड़ी झाबुआ जलि को भी जोड़ता है जो कि दोनों सीमाओं को मध्यस्थों वाला मार्ग है।
झाबुआ जिले के धतुरिया से धार जिले के ग्राम गोन्दिखेडा के समीप स्टेट हाईवे 35 सरदारपुर-बदनावर तक यह सड़क बनेगी। जानकारी के अनुसार सड़क टू लेन बनेगी तथा माही नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण भी कराया जाएगा। जिससे बारिश के समय माही मुख्य बांध के आठ गेट एक साथ खोलने पर और नदी में पानी के बहाव के बढ़ने पर भी यह ब्रिज नहीं डूबेगा। वर्तमान में माही नदी पर पुलिया है जो बांध के दो तीन गेट खोलने पर ही डूब जाती है, जिसके कारण आवागमन बंद रहता है।
झाबुआ जिले के तारखेडी मे स्थित विश्व मंगल हनुमान धाम मंदिर तारखेडी जाने के लिए कोद, बिडवाल, चिराखान, खुंटपला, लाबरिया, बरमंडल, राजोद, संदला, सलवा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसी सड़क से आवागमन करते हैं। सड़क निर्माण से गुजरात जाने वाले राहगीरों के लिए भी यह मार्ग सुगम होगा। अब सड़क निर्माण की घोषणा से क्षेत्रवासियों में खुशी व्याप्त है साथ ही अब यहां से निकलने वाले राहगीरों को इस जर्जर मार्ग से निजात मिलेगी।