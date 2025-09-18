एमपी के इस जिले में बनेगी नई सड़क, खर्च होंगे करोड़ों रुपये

इस सड़क को करीब दो दशक पूर्व जल संसाधन विभाग ने बनाया था लेकिन रख रखाव के अभाव में सड़क की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती गई। वर्तमान समय में सडक जर्जर होकर गड्‌ढों में तब्दील हो चुकी है। एक वर्ष पूर्व जल संसाधन विभाग के द्वारा इसे पीएम सडक विभाग को हैंडओवर करने के लिए पत्राचार किया गया था लेकिन विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं देने के कारण पिछले माह ही जल संसाधन विभाग झाबुआ द्वारा 9 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजा गया था। यह मार्ग प्रसिद्ध तारखेड़ी झाबुआ जलि को भी जोड़ता है जो कि दोनों सीमाओं को मध्यस्थों वाला मार्ग है।