धार

‘मैं आपसे एक बेटे के नाते कुछ मांगने आया हूं’, पीएम मोदी ने महिलाओं से की हेल्थ चेकअप कराने की अपील

PM Narendra Modi: मध्यप्रदेश के धार जिले के भैंसाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से अपने जन्मदिन पर तोहफा मांगा है।

धार

Himanshu Singh

Sep 17, 2025

pm narendra modi

PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75वें जन्मदिन पर मध्यप्रदेश के धार जिले के भैंसाला में कई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने पहुंचे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं से एक खास चीज मांग ली। पीएम मोदी ने एमपी की महिलाओं से प्रदेश के हेल्थ कैंप में जाकर जांच कराने का आग्रह किया है। पीएम ने महिलाओं से कहा कि इतना तो मैं आपसे मांग सकता हूं न?

मैं आपसे एक बेटे के नाते कुछ मांगने आया हूं- पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं आपसे एक बेटे के नाते कुछ मांगने आया हूं। आप वो चीज दोगे न? दोनों हाथ ऊपर कर बताइए। मोदी ने कहा कि एक बेटे,एक भाई के नाते इतना तो आपसे मांग ही सकता हूं न? कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने भी जोश के साथ दोनों हाथ ऊपर कर अपनी रजामंदी दी। मोदी ने इसके बाद कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सभी महिलाएं स्वास्थ्य कैंप जरूर जाएं और अपनी जांच कराएं। जांच चाहे जितनी भी महंगी क्यों न हो,आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा और आपका सारा चेकअप मुफ्त में होगा। मोदी ने आगे कहा कि यही नहीं, जांच भी मुफ्त होगी और दवाई भी फ्री होगी।

इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच काम आएगा

आगे पीएम ने कहा कि आपके उत्तम स्वास्थ्य से ज्यादा सरकारी तिजोरी की कीमत नहीं है। ये तिजोरी आपके लिए है। माताओं-बहनों के लिए है। आगे के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच बहुत काम आएगा। ये अभियान से आज से शुरू होकर विजयादशमी के दिन तक चलेगा। मोदी ने महिलाओं से कहा कि आप लोग घर-परिवार के काम में लगी रहती हैं,थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए।

बताइए मोदी धार आया था- नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री ने महिलाओं से अपील कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन कैंपों में जाइए, लाखों कैंप लगने वाले हैं। कई लोग आज से ही ज्यादा संख्या में पहुंचकर जांच करवाने लगे हैं। मोदी ने कहा कि आप लोग इस बात को और लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि मोदी धार आया था, आपका बेटा धार आया था, आपका भाई धार आया था और उसने आकर हमें जांच कराने को कह गया है। मोदी ने आगे कहा कि हमें संकल्प लेना है कि कोई मां-बेटी-बहन छूटने न पाएं।

Updated on:

17 Sept 2025 04:23 pm

Published on:

17 Sept 2025 04:05 pm

