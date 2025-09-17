‘मैं आपसे एक बेटे के नाते कुछ मांगने आया हूं’, पीएम मोदी ने महिलाओं से की हेल्थ चेकअप कराने की अपील

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं आपसे एक बेटे के नाते कुछ मांगने आया हूं। आप वो चीज दोगे न? दोनों हाथ ऊपर कर बताइए। मोदी ने कहा कि एक बेटे,एक भाई के नाते इतना तो आपसे मांग ही सकता हूं न? कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने भी जोश के साथ दोनों हाथ ऊपर कर अपनी रजामंदी दी। मोदी ने इसके बाद कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सभी महिलाएं स्वास्थ्य कैंप जरूर जाएं और अपनी जांच कराएं। जांच चाहे जितनी भी महंगी क्यों न हो,आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा और आपका सारा चेकअप मुफ्त में होगा। मोदी ने आगे कहा कि यही नहीं, जांच भी मुफ्त होगी और दवाई भी फ्री होगी।