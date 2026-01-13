निर्देश जारी: एमपी के इस जिले में ’31 जनवरी’ तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रट स्थित सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली थी। जिसमें उन्होंने अलग-अलग विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा वाले मामलों को प्राथमिकता में रखकर निराकरण करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के अवकाश 31 जनवरी तक निरस्त कर दिए गए हैं।
कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि बसंत पंचमी के कार्यक्रम को देखते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश 31 जनवरी 2026 तक के लिए निरस्त कर दिए हैं। सभी अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
बीते दिनों, मध्यप्रदेश के पांच जिलों में मकर संक्राति की छुट्टी घोषित की गई थी। जिसमें भोपाल,सतना,गुना, रीवा और विदिशा में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। वहीं, 15 जनवरी को विदिशा जिले में अवकाश रहेगा। हालांकि, धार जिले में अवकाश निरस्त होने के बाद कर्मचारियों में निराशा है।
गुना जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। 14 जनवरी- मकर संक्रांति, 19 अक्टूबर- महानवमी, 11 नवंबर- भाईदूज (दीपावली)।
रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तीन स्थानीय अवकाश घोषित किया है। 14 जनवरी - मकर संक्रांति, 5 मार्च - भाई दूज (होली), 19 अक्टूबर - महानवमी।
विदिशा जिले में 15 जनवरी- मकर सक्रांति (स्नान पर्व), 25 सितंबर- अनंत चतुर्दशी महोत्सव, 11 नवंबर- भाईदूज(दीपावली)
कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया है कि स्वच्छ जल अभियान के तहत शोधन संयंत्रों और पेयजल टंकियों की नियमित सफाई, जीआईएस आधारित एप से निगरानी जैसी तमाम वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता में लेकर निपटारा किया जाएगा।
