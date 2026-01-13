निर्देश जारी: एमपी के इस जिले में ’31 जनवरी’ तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल

कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि बसंत पंचमी के कार्यक्रम को देखते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश 31 जनवरी 2026 तक के लिए निरस्त कर दिए हैं। सभी अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।



बीते दिनों, मध्यप्रदेश के पांच जिलों में मकर संक्राति की छुट्टी घोषित की गई थी। जिसमें भोपाल,सतना,गुना, रीवा और विदिशा में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। वहीं, 15 जनवरी को विदिशा जिले में अवकाश रहेगा। हालांकि, धार जिले में अवकाश निरस्त होने के बाद कर्मचारियों में निराशा है।