धार

मां को लेकर इमोशनल हुए पीएम मोदी, बोले- ‘मां ठीक रहती है तो सब ठीक रहता है’

PM Modi: धार जिले के भैंसेला में पीएम मोदी ने कहा कि मां ठीक रहती है तो सब ठीक रहता है। मां अगर बीमार होती है तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं।

धार

Himanshu Singh

Sep 17, 2025

pm modi dhar visit

PM Modi: मध्यप्रदेश के धार जिले के भैंसेला में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये नया भारत है, किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है...घर में घुसकर मारता है। इसके बाद पीएम ने इमोशनल अंदाज में कहा कि 'मां ठीक रहती है तो सब ठीक रहता है।'

मां ठीक रहती है तो सब ठीक रहता है- पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब देखते हैं कि मां ठीक रहती है तो सब ठीक रहता है। मां अगर बीमार होती है तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार मांओं-बहनों को समर्पित है। एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती हैं और धीरे-धीरे बड़ी बन जाती हैं।

'कैंप में जाकर जांच जरूर कराएं'

आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी बीमारियां, जिनका महिलाओं में खतरा ज्यादा होता है। इन बीमारियों को शुरुआती दौर में ही पकड़ना जरूरी है। इसलिए अभियान के तहत इन सब बीमारियों की जांच की जाएगी। देशभर की मांओं-बहनों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपका रक्षा कवच ही सबसे बड़ा है। मांएं-बहनें मुझे आशीर्वाद देती रही हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं आपसे यही मांगता हूं कि संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर जांच जरूर कराएं। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं न।

'भारत मां की आन-बान-शान से बड़ा कुछ नहीं'

आगे पीएम ने कहा कि भारत मां की आन-बान-शान से बड़ा कुछ नहीं। हमारा हर पल देश के लिए समर्पित हो। देश की मर-मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सबकुछ देश के लिए समर्पित कर दिया था। वे चाहते थे कि देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत की इस यात्रा 4 स्तंभ है। नारी शक्ति, गरीब, युवा और किसान।

नया भारत घर में घुसकर मारता है

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर करके आंतकी ठिकानों उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश-दुनिया ने देखा है कि फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो-रोकर अपना हाल बताया है। ये नया भारत है, किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है।

