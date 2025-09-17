मां को लेकर इमोशनल हुए पीएम मोदी, बोले- ‘मां ठीक रहती है तो सब ठीक रहता है’

आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी बीमारियां, जिनका महिलाओं में खतरा ज्यादा होता है। इन बीमारियों को शुरुआती दौर में ही पकड़ना जरूरी है। इसलिए अभियान के तहत इन सब बीमारियों की जांच की जाएगी। देशभर की मांओं-बहनों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपका रक्षा कवच ही सबसे बड़ा है। मांएं-बहनें मुझे आशीर्वाद देती रही हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं आपसे यही मांगता हूं कि संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर जांच जरूर कराएं। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं न।