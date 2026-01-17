17 जनवरी 2026,

धार

‘नई रेललाइन’ के लिए 13 जिलों की जमीन लेगा रेलवे, मंजूरी मिली

Indore-Manmad Rail Line: मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच रेललाइन बिछाने के कार्य में तेजी आई है।

2 min read
Google source verification

धार

image

Himanshu Singh

Jan 17, 2026

indore-manmad rail line

प्रतीकात्मक एआई जनरेटेड फोटो

Indore-Manmad Rail Line: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली प्रस्तावित मनमाड़-इंदौर रेल लाइन परियोजना को लेकर सालों से चल रहे संघर्ष के बाद अब जमीनी स्तर पर काम तेज हो गया है। रेलवे अधिकारियों ने धुले जिले के बोरवीर इलाके में लगभग 120 मीटर लंबी पटरी बिछाने की तस्वीरें साझा की हैं, जो यह संकेत देती हैं कि मनमाड़ से काम शुरू हो गया है।

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज

मनमाड़-इंदौर रेल संघर्ष समिति के मनोज मराठे ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य को परियोजना की ताजा प्रगति से अवगत कराया। मनमाड़ से इंदौर तक अधिकांश भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, सिवाय धार जिले के। आयोग अध्यक्ष ने धार कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अगले महीने स्थल का दौरा करने का भी ऐलान किया।

आगे आर्य ने बताया कि अधिग्रहण पूरा होने के बाद धुले-नरडाणा खंड सहित मनमाड़ से आंबेडकर नगर (महू) तक के 306 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर पटरी बिछाने का काम रफ्तार पकड़ेगा। सेंधवा अनुविभाग में अधिग्रहण संबंधी विवरण अनुविभागीय अधिकारी ने रेलवे को भेज दिया है। रेलवे अगले 10 दिनों में सेंधवा और मालवन तहसीलों की अधिग्रहण सूची जारी कर सकता है।

13 जिलों से गुजरेगी रेललाइन

दो राज्यों के 13 जिलों से होकर गुजरने वाली इस 309 किलोमीटर लंबी इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन को 18,036 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है। इससे इंदौर न केवल मुंबई और दक्षिण भारत से जुड़ेगा। साथ-साथ औद्योगिक हब के रूप में मजबूत कनेक्टिविटी भी हासिल होगी।

हवाई सर्वे का टेंडर जारी

महू के 18 गांवों में 943 किसानों की 131.49 हेक्टेयर जमीन के लिए रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके बाद मुआवजा निर्धारण और जमीन हस्तांतरण होगा, जिसके बाद पटरी बिछाने का टेंडर प्रक्रिया चलेगी। इस कार्य में करीब 3 महीने का समय लग सकता है। इसी कड़ी में रेलवे ने 77 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है, जिसके तहत मनमाड़ से महू तक ड्रोन सर्वे और जियो-टैगिंग होगी। मनमाड़ से यह सर्वे पहले ही शुरू हो चुका है।

mp news

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 04:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / 'नई रेललाइन' के लिए 13 जिलों की जमीन लेगा रेलवे, मंजूरी मिली

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

