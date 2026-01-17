‘नई रेललाइन’ के लिए 13 जिलों की जमीन लेगा रेलवे, मंजूरी मिली

मनमाड़-इंदौर रेल संघर्ष समिति के मनोज मराठे ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य को परियोजना की ताजा प्रगति से अवगत कराया। मनमाड़ से इंदौर तक अधिकांश भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, सिवाय धार जिले के। आयोग अध्यक्ष ने धार कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अगले महीने स्थल का दौरा करने का भी ऐलान किया।



आगे आर्य ने बताया कि अधिग्रहण पूरा होने के बाद धुले-नरडाणा खंड सहित मनमाड़ से आंबेडकर नगर (महू) तक के 306 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर पटरी बिछाने का काम रफ्तार पकड़ेगा। सेंधवा अनुविभाग में अधिग्रहण संबंधी विवरण अनुविभागीय अधिकारी ने रेलवे को भेज दिया है। रेलवे अगले 10 दिनों में सेंधवा और मालवन तहसीलों की अधिग्रहण सूची जारी कर सकता है।