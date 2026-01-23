Basant Panchami Daan : बसंत पंचमी पर 5 पवित्र दान जो बदल सकते हैं आपका भाग्य (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Basant Panchami Daan: बसंत पंचमीपर मां सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए, दान का रास्ता सबसे सीधा और असरदार है। आज, 23 जनवरी 2026, मां सरस्वती का दिन है। ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी। लोग सालभर इस मौके का इंतजार करते हैं, ताकि खुलकर आभार जता सकें और देवी की कृपा मिल सके।
इस खास दिन पर, अगर आप सही चीजें दान करते हैं, तो न सिर्फ किसी ज़रूरतमंद की मदद होती है, बल्कि मां सरस्वती भी आपसे खुश होती हैं। तो आइए, जानते हैं वो 5 चीजें, जिन्हें दान करना सबसे शुभ माना गया है
ज्ञान की देवी का दिन हो और किताबों की बात न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जरूरतमंद बच्चों को किताबें, पेन, कॉपी या कोई भी स्टेशनरी देकर आप मां सरस्वती का दिल जीत सकते हैं। ये छोटा सा काम, आपकी पढ़ाई और करियर में बड़ा फर्क ला सकता है।
मां सरस्वती को पीला रंग और मीठा खाना बहुत पसंद है। आप घर में मीठे पीले चावल बनाएं और गरीबों को खिलाएं। इससे न सिर्फ उनका पेट भरेगा, बल्कि आपको भी रचनात्मकता और सफलता का आशीर्वाद मिलेगा।
ब्राह्मण या किसी पुजारी को पीले रंग के कपड़े दान करें। ये रंग मां सरस्वती का प्रतीक है। कहते हैं, इससे देवी और गुरु बृहस्पति दोनों की कृपा मिलती है। जीवन में तरक्की, समझदारी और अच्छा भाग्य साथ आता है।
पीले चने की दाल, गुड़ या कोई भी अनाज किसी जरूरतमंद को दें। किसी के घर चूल्हा जलाना, किसी की भूख मिटाना इससे बड़ी सेवा क्या होगी? मां सरस्वती आपके घर भी खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगी।
अनाथालय जाएं या अपने आसपास देखें जहां भी जरूरतमंद छोटे बच्चे हों, वहां कपड़े या खिलौने दान करें। बच्चों की मुस्कान में ही असली पुण्य छुपा है। मां सरस्वती खुद आपके जीवन में खुशियां भर देंगी।
तो इस बसंत पंचमी पर, इन पांच चीजों का दान करें। देखिए, कैसे मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ चलता है। खुशियां, सफलता और शांति लेकर।
सरस्वती पूजा के मंत्र
सरस्वती ध्यान मंत्र
ॐ सरस्वती मया दृष्ट्वा, वीणा पुस्तक धारणीम् ।
हंस वाहिनी समायुक्ता मां विद्या दान करोतु में ॐ ।।
नमस्ते शारदे देवी, काश्मीरपुर वासिनी,
त्वामहं प्रार्थये नित्यं, विद्या दानं च देहि में,
कंबू कंठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणंभूषिता,
महासरस्वती देवी, जिव्हाग्रे सन्नी विश्यताम् ।।
शारदायै नमस्तुभ्यं , मम ह्रदय प्रवेशिनी,
परीक्षायां समुत्तीर्णं, सर्व विषय नाम यथा।।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
