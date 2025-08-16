Premanand Maharaj: आप भक्त हैं या नहीं, प्रेमानंद महाराज ने बताए भक्त के लक्षण

भक्त का हृदय कोमल और करुणामय होता है। वह अपने जीवन को साधना और उपकार में लगाता है। उसके भीतर कोई कामना, स्वार्थ या दिखावा नहीं होता। उसका मन शांत, संयमी और जितेंद्रिय होता है। वह यथा-लाभ भोजन करता है, वासनाओं और भोग-विलास से दूर रहता है। ऐसा भक्त न कभी अपनी प्रशंसा चाहता है और न ही दूसरों का अपमान करता है। वह सदा दूसरों को मान देता है और स्वयं को छोटा समझता है। उसके अंदर मित्रता और करुणा का भाव रहता है, पर ममता और आसक्ति नहीं होती।