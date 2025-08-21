Chaurchan Parv 2025: भादो में इस दिन महिलाएं करती हैं चंद्रदेव की आराधना, जानें क्यों खास है चौरचन पूजा?

चौरचन पर्व से जुड़ी एक ऐतिहासिक कथा मिथिला के राजा हेमांगद ठाकुर से भी संबंधित है। 16वीं शताब्दी में उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगाकर दिल्ली के बादशाह ने उन्हें कैद कर लिया। कारावास में रहते हुए राजा हेमांगद ने अपनी खगोल विद्या का प्रयोग कर 500 वर्षों तक के सूर्य और चंद्र ग्रहण की तिथियों की सटीक गणना कर दी। जब उनकी भविष्यवाणी सही निकली, तो बादशाह ने उन्हें न केवल मुक्त कर दिया, बल्कि टैक्स से भी छूट दी। मिथिला लौटने पर उनकी रानी हेमलता ने कहा कि आज मिथिला का चंद्रमा कलंकमुक्त हुआ है। उसी दिन से चंद्र पूजन को सार्वजनिक पर्व के रूप में मान्यता मिली और इसे लोकपर्व चौरचन का रूप मिल गया।