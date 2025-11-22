साधु की प्रत्येक प्रवृत्ति में आत्म कल्याण के साथ परोपकार

बेंगलूरु. आचार्य अरिहंत सागर सूरीश्वर की निश्रा में शंकरपुरम में मुमुक्षु भव्य शाह की दीक्षा के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय संसार परिहार उत्सव के शुभारंभ के अवसर आचार्य ने दीक्षा लेने वालों के सामाजिक योगदान के पहलुओं से रूबरू कराया।उन्होंने कहा कि जैन साधु की प्रत्येक प्रवृत्ति में आत्मकल्याण के साथ परोपकार जुड़ा हुआ है। जब सुशिक्षित युवा, घर-परिवार-व्यापार को छोड़ यदि दीक्षा लेते हैं तो आम जनमानस में कई तरह के सवाल उठते हैं। जवाब समझने के लिए पहले हमें दीक्षा के सच्चे स्वरूप और वास्तविक व्याख्या को समझना पड़ेगा। दीक्षा तमाम जीव सृष्टि के साथ आत्मिक नाता जोड़ने का नाम है और मात्र सामाजिक कर्तव्य के दायरे से मुक्त होकर आत्मिक कर्तव्यों का स्वीकार करना है। इस दृष्टि से देखा जाए तो एक मुनि का कार्यक्षेत्र मात्र समाज तक सीमित न रहकर समस्त जीव सृष्टि के प्रति आत्मिक कर्तव्य होने से और व्यापक बन जाता है। एक साधु जीव सृष्टि के प्रति अपना कर्तव्य अदा करने जा रहा हो तो उसे छोटे कर्तव्यों से मुक्त होना ही पड़ता है।