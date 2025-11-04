कार्तिक पूर्णिमा कल , देवालयों में मनेगी देव दीपावली

बेंगलूरु. कार्तिक पूर्णिमा को पंचांग की सबसे पवित्र तिथि माना जाता है। इस बार बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। नदी, तालाबों में स्नान करने के बाद दान-पुण्य करेंगे। देवालयों में देव दीपावली मनाई जाएगी ।माना जाता है कि इस दिन दान-स्नान करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। ऐसा कहते हैं कि देव दिवाली पर देव लोक से देवी-देवता धरती पर दिवाली मनाने आते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। पंडित कमलेश तिवारी और पंडित मंगलानंद मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को रात 10 : 36 बजे से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन बुधवार को शाम 6:48 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि को मानते हुए बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान - दान पुण्य करना उचित होगा। सामा-चकेवा का विसर्जन इसी दिन किया जाएगा।