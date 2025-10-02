Kojagara Puja 2025 Date: कोजागर पूजा कब है? इस रात अपनी तिजोरी और घर को बना सकते हैं लक्ष्मी का निवास

Kojagara Puja 2025 Date: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना गया है। उनकी कृपा से घर-परिवार में सुख, शांति और धन-धान्य की वृद्धि होती है। इसी कृपा को पाने का एक खास अवसर है कोजागर पूजा, जिसे हर साल आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस रात को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं, जहां साफ-सफाई और उजाला होता है।