Krishna Janmashtami 2025: कब मनाई जाएगी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, जानिए इसका महत्व

कब मनाई जाएगी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी (When will monthly Krishna Janmashtami be celebrated) हिंदू पंचांग के अनुसार मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 21 जनवरी 2025 को दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। क्योंकि 21 तारीख की रात्रि को 12 बजकर 39 मिनट पर अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं अगले दिन 22 तारीख 2025 को दोपहर के 03 बजकर 18 मिनट पर समाप्त होगी तो ऐसे में 21 जनवरी को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पूजा की जाएगी।

व्रत और पूजा के लाभ (Benefits of fasting and worship) आध्यात्मिक लाभ: इस दिन व्रत और पूजा करने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है।

पापों का नाश: शास्त्रों के अनुसार श्रीकृष्ण की भक्ति से पिछले और वर्तमान जन्मों के पाप नष्ट होते हैं साथ मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा: भगवान श्रीकृष्ण के मंत्रों का जाप और उनकी कथाओं का श्रवण जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

पूजा विधि (method of worship) मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जातक को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन फलाहार करें। श्रीकृष्ण की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और वस्त्र, फूल, चंदन आदि से सजाएं और घी का दीप-धूप आदि जलाएं।

इस शुभ अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं। क्योंकि यह उनके सबसे प्रिय भोजन है। श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि के समय भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं।

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व (Importance of Monthly Krishna Janmashtami) भगवान श्रीकृष्ण को हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के आठवें अवतार के रूप में पूजा जाता है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व इस तथ्य को दर्शाता है कि समस्त संसार के व्यक्तियों को श्रीकृष्ण के जीवन से धर्म पर चलने की सीख लेनी चाहिए। जीवन में कितनी भी मुसीबत आएं लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उनकी आराधना करने और उनके जीवन के आदर्शों को समझने का अवसर प्रदान करता है।