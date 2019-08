गुरुवार : अगर चाहते हैं साक्षात दर्शन साईं नाथ के, तो केवल एक बार कर लें ये छोटा सा काम, होंगी हर इच्छा पूरी

Thursday measures for sai nath shirdi : If you want to see Sakshat Darshan of Sai Nath, then do this small work only once.