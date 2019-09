इस प्रसिद्ध गणेश मंदिर में हर दिन 10 हजार श्रद्धालु टेकते हैं माथा, कोई नहीं लौटता खाली हाथ, मिलता है मनचाहा वरदान

Khajrana Lord Ganesh Famous Temple Indore - get the desired boon - 10 thousand devotees visit - no one returns empty handed - इस मंदिर में जाने वाले भक्त की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। जानें खजराना गणेश मंदिर से जूड़े चमत्कारों का अदभूत रहस्य।