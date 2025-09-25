महापुरुषों के गुणगान से आत्मा बनती है पवित्र : वरुण मुनि

गुजराती जैन संघ गांधीनगर में विराजित डॉ वरुण मुनि ने धर्मसभा में कहा कि महापुरुषों के गुणगान, नाम स्मरण करने से भी हमारी जिव्हा पवित्र बनती है और आत्मा में शुभ भावों का संचार होता है। जिससे हमारी आत्मा भी पवित्र, निर्मल और शुद्ध बनती है।मुनि ने कहा कि वर्ष 2012 से प्रति वर्ष अमर मुनि की प्रेरणा से शिव जन्म जयंती के अवसर पर सितम्बर माह में विश्व शांति जप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष नौ महान महापुरुषों, मुनियों के अभिनंदन का हमें सुअवसर मिल रहा है। 5 अक्टूबर को सरदार पटेल भवन वसंत नगर में उप प्रवर्तक पंकज मुनि के सानिध्य में विश्व शांति जप और नौ मुनियों के अभिनंदन गुणगान का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाएगा। जिन महापुरुषों का स्मरण अर्चन-अभिनंदन किया जाएगा, उनमें सर्व प्रथम श्रमण संघ के प्रथम पट्टधर आचार्य आत्माराम हैं। वे एक ज्ञान-ज्योति संपन्न महापुरुष थे।