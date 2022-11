मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए करें ये 5 काम, शुक्रवार से ही होने लगेगा धन लाभ

मां लक्ष्मी को इन 5 आसान उपायों से करें प्रसन्न : how to please goddess lakshmi

1. शुक्रवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें और सिंदूर या लाल चंदन से तिलक करें। यह सौभाग्य को बढ़ाता है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए शुक्रवार के दिन किसी सुहागन स्त्री को सुहाग सामग्री का दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में धन की कमी पूरी होगी।