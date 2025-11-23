सच्चा सुख धन संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष में

प्रत्येक जीव सुख की इच्छा में दिन-रात प्रयासरत रहता है। अधिकांश जीव सच्चे सुख से अनजान रहते हुए केवल बाह्य सुख-सुविधाओं की प्राप्ति हेतु धन-संपत्ति के अर्जन में ही अपना अमूल्य मानव जीवन व्यतीत कर देते हैं।शंकरपुरम में मुमुक्षु भव्य शाह की दीक्षा के उपलक्ष्य में आयोजित संसार-परिहार उत्सव के दूसरे दिन वर्षीदान वरघोडे़ के समापन के बाद आयोजित प्रवचन में आचार्य अरिहंत सागर सूरीश्वर ने उक्त विचार व्यक्त किए।उन्होंने कहा कि धन प्राप्ति होने पर भी लोभ के कारण मन में उत्पन्न नई-नई इच्छाएं मनुष्य को निरंतर बेचैन बनाए रखती हैं, क्योंकि सच्चा सुख धन-संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष जैसे आत्मिक गुणों की प्राप्ति में निहित है। इसी सिद्धांत का संदेश देने हेतु अपार सत्ता और संपत्ति होने पर भी तीर्थंकर अपने राजमहल और समस्त सुख-सुविधाओं का स्वेच्छा से त्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हैं।मुमुक्षु ने आज संसार-त्याग के प्रतीक स्वरूप वस्तुओं और संपत्ति का दान दिया। इस प्रक्रिया से जन-जन में यह संदेश प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि सच्चा सुख धन या वस्तुओं को सहेजने में नहीं, बल्कि उनके त्याग में निहित है।इससे पूर्व नेशनल कॉलेज स्विमिंग पूल से आचार्य अरिहंत सागरसूरीश्वर की निश्रा में वर्षीदान वरघोडा प्रारंभ हुआ, जिसमें अनेक संतों ने सहभागिता की। संभवनाथ मंदिर पहुंचने पर मुमुक्षु भव्य शाह ने आचार्य अभयशेखरसूरीश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया। वरघोडा बसवनगुडी, वी.वी.पुरम और संभवनाथ मंदिर होते हुए शंकरपुरम स्थित दीक्षा मंडप पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गया।राहगीरों को दीक्षा-संबंधित लेख वितरितदीक्षा महोत्सव के आयोजक कल्याण मित्र परिवार के मीडिया प्रभारी हितेष कटारिया ने बताया कि संपत्ति के दान में निहित सुख का संदेश जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए वर्षीदान वरघोडे़ में सबसे आगे दीक्षा, जैन साधु और वर्षीदान की मौखिक जानकारी दी जा रही थी। विभिन्न भाषाओं में तैयार किए गए संक्षिप्त दीक्षा-संबंधित लेखों की प्रतियां राहगीरों को वितरित की गईं।