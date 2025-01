Varad Chaturthi 2025: कब मनाई जाएगी वरद तिल चतुर्थी, जानें डेट और महत्व

Lord Ganesha Puja: बुधवार का दिन गणेश भगवान को क्यों है समर्पित, जानिए इसका महात्म्य 2025 वरद तिल चतुर्थी तिथि (2025 varad til chaturthi date) इस वर्ष वरद तिल चतुर्थी का पर्व 1 फरवरी 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। इस माघ पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का शुभ समय 1 फरवरी की सुबह 11 बजकर 38 मिनट पर शुरुआत होगी। वहीं अगले दिन 2 फरवरी को सुबह के 9 बजकर 14 मिनट पर संपन्न होगी। इस दिन व्रत करने और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं का निवारण होता है। इस वर्ष वरद तिल चतुर्थी का पर्व 1 फरवरी 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। इस माघ पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का शुभ समय 1 फरवरी की सुबह 11 बजकर 38 मिनट पर शुरुआत होगी। वहीं अगले दिन 2 फरवरी को सुबह के 9 बजकर 14 मिनट पर संपन्न होगी। इस दिन व्रत करने और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं का निवारण होता है।

वरद तिल चतुर्थी व्रत का महत्व (Importance Of Varad Til Chaturthi Fast) भगवान गणेश की कृपा: इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। समृद्धि और सुख: इस दिन विशेष पूजा-अर्चना से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है।

विघ्नों का नाश: भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, और उनकी पूजा से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। व्रत विधि (Fasting Method) सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पर स्थापित करें। दीप जलाएं और भगवान गणेश को तिल, गुड़, और मोदक का भोग लगाएं।

गणेश चालीसा और गणेश मंत्रों का जाप करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें। वरद तिल चतुर्थी पर विशेष उपाय (Special Measures On Varad Til Chaturthi) भगवान गणेश को तिल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं।