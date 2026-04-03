बिना कर चुकाए दौड़ रहे 14 सौ वाहन किए जब्त, वसूला राजस्व

धौलपर. जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक सहयोग के कारण परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में गत वित्तीय वर्षो की अपेक्षा अब तक का सबसे अधिक राजस्व अर्जन किया। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में विभाग के अधिकारी व कार्मिकों ने निगरानी बढ़ा दी और अंतिम सप्ताह में तो हाइवे समेत अन्य ठिकानों पर कार्रवाई कर बिना टैक्स चुकाए चल रहे वाहनों को सीज किया। सख्त प्रवर्तन कार्यवाही कर 155 करोड़ राजस्व का अर्जन किया जो कि गत वर्ष 148 करोड़ की तुलना में 105 प्रतिशत है। साथ ही सख्त प्रवर्तन कार्यवाही कर गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 के 37000 चालानों की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2025.26 में कुल 44315 चालान बनाकर अब तक की सबसे अधिक 21 करोड़ प्रशमन राशि अर्जित की जो कि गत वर्ष से 116 प्रतिशत है।