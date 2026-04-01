जिले में हरियाली को रोपे जाएंगे 16 लाख पौधे, वन विभाग को गत वर्ष से 3 लाख अधिक मिला लक्ष्य

धौलपुर. अभी गर्मी का दौर शुरू हुआ है और जैसे ही मानसून दस्तक देगा, उसी के साथ पौधरोपण की तैयारी शुरू हो जाएगी। जिले में आगामी एक जुलाई वन विभाग पौधरोपण वितरण करेगा। इस दफा जिले में इस दफा 16लाख विभिन्न प्रजातियों के पौधे वितरित किए जाएंगे। यह वितरण जिले की अलग-अलग नौ नर्सरियों से होगा। नर्सरियों में वर्तमान में पौधे तैयार हो रहे हैं। खास बात ये है कि केन्द्रीय नर्सरी में लगातार दो मानसूनी बारिश और जलभराव से पहुंची भारी क्षति को देखते हुए इस दफा वन विभाग किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। इसलिए केन्द्रीय नर्सरी में इस दफा केवल 2 लाख पौधे ही तैयार होंगे जबकि शेष 3 लाख पौधे हाइवे 44 स्थित वाइल्ड लाइफ की नर्सरी सागरपाडा और एनएच 11 बी पर लवकुश गार्डन में तैयार होंगे। बीते साल केन्द्रीय नर्सरी को खासा नुकसान पहुंचा, जिसके निशां अभी तक देखे जा सकते हैं।