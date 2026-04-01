सख्ती का असर… जिले में बिजली छीजत 22.44 पर आई

जयपुर डिस्कॉम का धौलपुर जिला एक समय छीजत, अवैध कनेक्शन और बिल बकाया के मामलों में राज्य में अव्वल था, लेकिन गत दो वर्षों में विभाग के कारगर कदमों के कारण अब यहां की सूरत बदल रही है। गत दो वर्ष पहले जिले में 50 हजार से ज्यादा बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की संख्या 5 हजार से ज्यादा थी तो वहीं कई गांवों में तो उपभोक्ता 5-10 वर्षों से बिजली बिल नहीं भर रहे थे। जिसको लेकर डिस्कॉम ने अभियान प्रारंभ करते हुए गांव-गांव, जिला कार्यालय और ब्लॉक स्तरों पर शिविर, जनसुनवाई अयोजित कर उपभोक्ताओं को मुख्य धारा से जोडऩे का कार्य किया और जहां सख्ती दिखाने की बात आई तो वहां सख्त कदम उठाए। जिसका ही नीताजा रहा कि वित्तीय वर्ष में 8319 घरेलू कनेक्शन जारी किए, वहीं 4 हजार पुराने कटे उपभोक्ताओं ने अपनी पुराना बकाया राशि जमा कराकर कनेक्शन को पुन: जुड़वाया।