शौचालयों के नाम पर करोड़ों खर्च…फिर भी शौच खुले में

केंद्र सरकार व राज्य सरकार की मदद से पालिका को बड़ी लागत से लगभग आधा दर्जन छोटे टिपर उपलब्ध करवाए गए थे। जिनसे घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य किया जाना था, लेकिन एक दशक में ही इन कीमती वाहनों के दुरुपयोग व गलत उपयोग से यह पूरी तरह जर्जर हो गए और इन्हें कबाड़ में डाल दिया गया, जबकि इनकी मरम्मत और उपयोग के नाम पर निरंतर मोटी राशि और डीजल की खपत के आरोप स्थानीय लोग लगाते आ रहे हैं। इन आरोपों की जांच में होना लोगों के अनुसार इनको स्वीकार करना ही है। ऐसे में या तो इस प्रकरण की जांच कराई जाती या स्वीकार किए जाने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाती, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हुआ और कचरा संग्रहण कागजों में ही एक ट्रिपर से चलता आ रहा है। ऐसे में 35 वार्डों से कैसे संग्रहण होता होगा यह भी उच्च स्तरीय जांच का विषय है।