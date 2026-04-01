युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल महंगा, नई फसल के बीच सरसों के तेल पर महंगाई

धौलपुर. पेट्रोलियम पदार्थ और एलपीजी गैस के बाद अब मध्य-पूर्व एशिया में छिड़ी जंग का असर अब भारतीय बाजार में खाद्य तेलों पर पडऩे लगा है। करीब 20 दिन में सरसों तेल में करीब से 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बाजार में सरसों का एक किलो करीब 170 रुपए किलो में बिक रहा है। इसकी एक बड़ी मध्य खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से खाद्य तेलों का आयात प्रभावित हुआ है। बाजार में बीते एक सप्ताह से सरसों की आवक भी प्रभावित हुई है। अब बाजार में माल कम पहुंच रहा है। इसी तरह सोया रिफाइंड के दाम भी बढ़े हैं। दामों में हुई बढ़ोतरी से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। चढ़ते दामों के बीच लोगों ने अब सरसों तेल की खरीद शुरू कर दी है। अमूमन नई फसल आने पर उत्तर भारत में लोग सरसों का सालभर का तेल खरीदते हैं। लेकिन इस दफा दाम गिरने की उम्मीद में इंतजार भारी पड़ गया। दाम गिरे नहीं उल्टे तेजी से बढ़ गए, जिससे अब लोग मायूस हैं।