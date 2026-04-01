दो देशी बंदूक और एक पिस्टल के साथ तीन जने गिरफ्तार

dholpur, सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर को जब्त किया है।थाना प्रभारी हरेन्द्र सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र में खरौली रोड स्थित समानपुरा मोड के पास एक बदमाश अवैध हथियारों के साथ किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर अवैध हथियार सहित बदमाश नगेंद्र शर्मा हाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी सरमथुरा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध कट्टा 315 बोर जब्त किया हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी युवक को आम्र्स एक्ट में गिरफ्तार कर अवैध हथियार के बारे में पूछताछ कर रही है।