6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

अन्नपूर्णा रसोइयों को जरूरत 14 सिलेंडरों की …और एजेंसी देगी सिर्फ आठ

संचालक बोले: एजेंसी ने प्रतिमाह केवल 8 सिलेंडर उपलब्ध कराने के दिए आदेश अन्नपूर्णा रसोइयों पर सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं होने से आ रही परेशानी धौलपुर. राज्य से लेकर शहर में एलपीजी सिलेंडरों की कमी का असर जनता खाना यानी अन्नपूर्णा रसोइयों पर पड़ रहा है। हालात यह हैं कि समय पर सिलेंडर उपलब्ध न [&hellip;]

3 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Apr 06, 2026

अन्नपूर्णा रसोइयों को जरूरत 14 सिलेंडरों की ...और एजेंसी देगी सिर्फ आठ Annapurna cooks need 14 cylinders... and the agency will provide only eight

संचालक बोले: एजेंसी ने प्रतिमाह केवल 8 सिलेंडर उपलब्ध कराने के दिए आदेश

अन्नपूर्णा रसोइयों पर सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं होने से आ रही परेशानी

धौलपुर. राज्य से लेकर शहर में एलपीजी सिलेंडरों की कमी का असर जनता खाना यानी अन्नपूर्णा रसोइयों पर पड़ रहा है। हालात यह हैं कि समय पर सिलेंडर उपलब्ध न होने से संचालकों को भोजन का मेन्यू पूरा करने में परेशानी आ रही है। ऊपर से एजेंसी ने रसोइयों को प्रतिमाह 8 सिलेंडर ही उपलब्ध कराने के आदेश ने समस्या को और बढ़ा दिया है।

ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण खड़ी हुई एलपीजी सिलेंडरों की समस्या से लोगों को राहत नहीं पा रही। सिलेंडर नहीं मिलने से लोग अब भी परेशान हैं। सुबह से ही ऐजेंसियों पर सिलेंडर लेने उपभोक्ताओं की भीड़ लगना कम नहीं हो रही। सिलेंडरों की कमी के असर राजकीय योजनाओं पर भी लगातार पड़ रहा है। शहर में संचालित होने वाली 9 अन्नपूर्णा रसोइयों की भी व्यवस्था सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने से गड़बड़ाई हुई है। जैसे-तैसे संचालक सिलेंडरों की जुगाड़ लगा अपना काम चला रहे हैं, लेकिन अब संचालकों के आगे एक नई समस्या एजेंसी ने खड़ी कर दी है। एजेंसी ने सिलेंडरों की कमी को देखते हुए प्रति रसोई को प्रतिमाह 8 ही सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही है, जबकि रसोई संचालकों का कहना है कि उनके यहां प्रतिमाह 12 से 14 सिलेंडरों की खपत खाना बनाने के लिए होती है, अब जब एजेंसी ने 8 ही सिलेंडर उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर समस्या को और बढ़ा दिया है। संचालकों का कहना है कि सिलेंडरों की किल्लत के बीच वैसी ही बड़ी मुश्किलों से काम चल पा रहा है।

चूल्हे पर बनाना पड़ा था भोजन

गैस सिलेंडरों की बढ़ती किल्लत के बीच अन्नपूर्णा रसोइयां भी प्रभावित हुए बिना न रह सकीं। सिलेंडरों की उपलब्धता नहीं होने के कारण कई रसोइयों पर खाना चूल्हे तक पर बनाना पड़ा, तो कई रसोइयों में भोजन के मेन्यू में तक में कटौती करनी पड़ी थी। तो वहीं घंटाघर रोड स्थित लाइब्रेरी के पास संचालित अन्नपूर्णा रसोई में गैस सिलेंडर की कमी के कारण रसोई को कुछ समय के लिए बंद रखना पड़ा। जिससे कि भोजन करने आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि शासन के हस्तक्षेप के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अभी भी रसोइ संचालक सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर परेशान हैं। उनका कहना है कि 8 सिलेंडरों से कैसे भोजन का मेन्यू तैयार किया जाएगा।

रसोइयों पर 1500 लोग भर रहे अपना पेट

अन्नपूर्णा रसोई योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को श्रमिक और जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया था। शहर भर में 9 अन्नपूर्णा रसोइयांं संचालित हो रही हैं। प्रत्येक रसोई पर प्रतिदिन 200 लोगों के कूपन काटे जाने की व्यवस्था है। शहर की संचालित इन रसोइयों में प्रतिदिन लगभग 1400 से 1500 लोग अपना पेट भरते हैं। योजना के तहत 8 रुपए में लोगों को सुबह और शाम भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भोजन में लोगों को दाल, सूखी सब्जी, चावल, छह रोटी, अचार और पापड़ उपलब्ध कराया जाता है। जानकारी के अनुसार शहर भर में 9 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन सिलेंडरों की कमी के कारण अन्नपूर्णा रसोइयां प्रभावित हो रही हैं, जिससे यहां भोजन करने आने वाले लोगों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।

रसद विभाग और न ही प्रशासन की तरफ से अन्नपूर्णा रसोइयों को प्रतिमाह 8 सिलेंडर उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार रसोइयों को तीन माह के दौरान व्यय किए सिलेंडरों के औसत के हिसाब से सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

-मणि खींची, जिला रसद अधिकारी

अन्नपूर्णा रसोइयों को प्रतिमाह 8 सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने का कंपनी की तरफ से कोई ऐसे आदेश नहीं दिए गए हैं। सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही उन्हें सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- नवीन, एरिया सेल्स मैनेजर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 07:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / अन्नपूर्णा रसोइयों को जरूरत 14 सिलेंडरों की …और एजेंसी देगी सिर्फ आठ

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जंग की आग… मिर्च मसाले से लेकर ड्राई फ्रूट्स हुए महंगे

जंग की आग... मिर्च मसाले से लेकर ड्राई फ्रूट्स हुए महंगे The fire of war... from chili spices to dry fruits became expensive
धौलपुर

सरमथुरा के पाले में सिर्फ इंतजार…तीन साल से बस स्टैंड निर्माण अधर में

सरमथुरा के पाले में सिर्फ इंतजार...तीन साल से बस स्टैंड निर्माण अधर में Only waiting in Saramathura's court... Bus stand construction in limbo for three years
धौलपुर

तीन माह से पत्थर की खदानें बंद, गैंगसा पर लटके ताले, श्रमिकाें का पलायन

तीन माह से पत्थर की खदानें बंद, गैंगसा पर लटके ताले, श्रमिकाें का पलायन Stone mines have been closed for three months, Gangsa is locked, and workers are migrating
धौलपुर

नवीन शिक्षा सत्र…237 कार्य दिवस तो 126 मिलेंगी छुट्टियां

नवीन शिक्षा सत्र...237 कार्य दिवस तो 126 मिलेंगी छुट्टियां New academic session...237 working days and 126 holidays
धौलपुर

सुंदरता, और वास्तुकला की मूरत…शान-ए- तालाबशाही

सुंदरता, और वास्तुकला की मूरत...शान-ए- तालाबशाही An epitome of beauty and architecture...Shaan-e- Talabshahi
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.