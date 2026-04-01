अन्नपूर्णा रसोइयों को जरूरत 14 सिलेंडरों की …और एजेंसी देगी सिर्फ आठ

ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण खड़ी हुई एलपीजी सिलेंडरों की समस्या से लोगों को राहत नहीं पा रही। सिलेंडर नहीं मिलने से लोग अब भी परेशान हैं। सुबह से ही ऐजेंसियों पर सिलेंडर लेने उपभोक्ताओं की भीड़ लगना कम नहीं हो रही। सिलेंडरों की कमी के असर राजकीय योजनाओं पर भी लगातार पड़ रहा है। शहर में संचालित होने वाली 9 अन्नपूर्णा रसोइयों की भी व्यवस्था सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने से गड़बड़ाई हुई है। जैसे-तैसे संचालक सिलेंडरों की जुगाड़ लगा अपना काम चला रहे हैं, लेकिन अब संचालकों के आगे एक नई समस्या एजेंसी ने खड़ी कर दी है। एजेंसी ने सिलेंडरों की कमी को देखते हुए प्रति रसोई को प्रतिमाह 8 ही सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही है, जबकि रसोई संचालकों का कहना है कि उनके यहां प्रतिमाह 12 से 14 सिलेंडरों की खपत खाना बनाने के लिए होती है, अब जब एजेंसी ने 8 ही सिलेंडर उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर समस्या को और बढ़ा दिया है। संचालकों का कहना है कि सिलेंडरों की किल्लत के बीच वैसी ही बड़ी मुश्किलों से काम चल पा रहा है।