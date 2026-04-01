सरमथुरा के पाले में सिर्फ इंतजार…तीन साल से बस स्टैंड निर्माण अधर में

कस्बा में करौली व बाड़ी रोड पर अस्थायी बस स्टैंड बने हुए हैं। जहां से यात्री बसों के माध्यम से आवागमन करते हैं। यात्री हर रोज सुबह बस का इंतजार करते हैं। सर्दी और गर्मी के मौसम में यात्रियों को सड़क किनारे खड़ा रहना पड़ता है। यहां तक कि पीने का पानी भी व्यवस्था नहीं है। स्थानीय दुकानदार का कहना है यहां यदि एक स्थायी बस स्टैंड बन जाए तो ना सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने एक बार फिर प्रशासन से अपील की है कि सरमथुरा में जल्द से जल्द एक पूर्ण सुविधायुक्त स्थायी बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाए।