जंग की आग… मिर्च मसाले से लेकर ड्राई फ्रूट्स हुए महंगे

ईरान, अमेरिका और अफगानिस्तान से आयात होने वाले मसाले, ड्राई फ्रूट्स सहित अन्य सामान युद्ध के कारण समय पर भारत के बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहे। यही कारण है कि इन सामग्रियों के दामों में 20 से 30फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। सप्लाई चेन टूटने से काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, खजूर, जीरा और केसर की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसका सीधा असर घरों से लेकर शादियों के सीजन पर पड़ रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब ढीली हो रही है। तो वही सामग्री का आयात नहीं होने से बाजारों में भी अब धीरे-धीरे स्टॉक खत्म होने लगा है। एक माह पहले तक 400 रुपए बिकने वाली किशमिश का भाव 100 रुपए बढक़र 500 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। मखाना 1300 रुपए, काजू और बादाम 1000 रुपए, अखरोट 1300 रुपए और पिस्ता 1400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जा पहुंचे हैं। ड्राई फू्रड्स विक्रेताओं ने बताया कि सबसे ज्यादा असर पिस्ता और चिरौंजी में देखने को मिला है चिरौजी का 200रुपए बढक़र 2000 से2200 रुपए प्रति किलो जा पहुंची है तो पिस्ता भी 200 रुपए बढ़त के साथ 1400रुपए किलो पहुंच गया है। इसके अलावा जीरा, मिर्च और हींक के दामों में भी 100 से 150 रुपए तक की बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है।