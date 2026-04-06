तीन माह से पत्थर की खदानें बंद, गैंगसा पर लटके ताले, श्रमिकाें का पलायन

गैंगसा उद्यमियों ने बताया कि क्षेत्र का पत्थर उद्योग तीन माह से बंद होने के कारण बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने दो माह पूर्व जयपुर में राजस्थान सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की मांग की थी। विधायक ने व्यापारिक संगठनों से चर्चा कर विचार विमर्श किया गया। खनन मजदूरों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया गया। फिर भी कामयाबी हासिल नही हुई। बसेड़ी विधायक ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि धौलपुर का सैण्डस्टोन सबसे घटिया क्वालिटी का होने के बावजूद कोटा स्टोन के बराबर रॉयल्टी वसूल की जा रही है। उन्होंने सरकार की गलत नीतियों को बताते हुए कहा कि पड़ौसी जिला करौली व धौलपुर के सैण्डस्टोन स्टोन में कोई फर्क नहीं है। फिर भी रॉयल्टी की रेट में ₹40 प्रति टन का डिफरेंस है। जिसका असर पत्थर व्यवसाय पर पड़ रहा है।