नवीन शिक्षा सत्र…237 कार्य दिवस तो 126 मिलेंगी छुट्टियां

एक अपे्रल से नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ हो चुका है। जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने भी शिविरा पंचांग सहित प्राध्यापकों और शिक्षकों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। वरिष्ठ अध्यापक को कक्षा 9वीं और 10वीं में 36 पीरियड लेने होंगे। इस दौरान अगर समय बचता है तो कक्षा 6,7 और 8वीं के बच्चों को भी अध्ययन कराएंगे। इसके अलावा अगर व्याख्यात नहीं हैं तो वरिष्ठ अध्यापक कक्षा 11वीं और 12वीं क्लास के पीरियड भी लेंगे। अध्यापक लेवल 2 के शिक्षकों को प्रति सप्ताह 42 पीरियड लेने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान वह कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों को अध्ययन कराएंगे। समय बचने पर 1 से 5वीं क्लास के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। आवश्यकतानुसार 9 से 12वीं क्लास के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अध्यापक लेवल 1 प्रति सप्ताह 42 पीरियड लेना अनिवार्य किया गया है। वह केवल कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को ही पढ़ाएंगे।