धौलपुर डिस्कॉम ने पहली बार रेकॉर्ड 103.50 फीसदी किया राजस्व कलेक्शन

डिस्कॉम के लिए यह लक्ष्य हासिल करना आसान भी नहीं रहा। इसके लिए डिस्कॉम अभियंताओं ने बिजलीघरों पर शिविर आयोजित कर उपभोक्ताओं से मौके पर बकाया राशि जमा कराई गई, जिससे उपभोक्ता को भी राहत मिली। राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने कटे हुए उपभोक्ताओं को राहत मिली। वहीं विभाग को भी 10 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। अब तक प्राप्त आकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में धौलपुर शहर उपखंड में 103 प्रतिशत, धौलपुर ग्रामीण में 101 प्रतिशत व राजाखेड़ा में 104 प्रतिशत, बाड़ी में 104 प्रतिशत, बसेडी में 104 प्रतिशत, सैंपऊ में 105 प्रतिशत, सरमथुरा में 103 प्रतिशत राजस्व वसूली अर्जित की है। वहीं धौलपुर जिले में 103.50 प्रतिशत राजस्व वसूली हासिल की है, जो अबतक का कीर्तिमान है।