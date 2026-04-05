चंबल जल से बदलेगी जिले के 256 गांवों की तस्वीर

अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त धौलपुर राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि परियोजना के माध्यम से 39 हजार 980 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे धौलपुर एवं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों की सैंपऊ, मनियां, धौलपुर और राजाखेड़ा तहसीलों के 256 गांव सीधे लाभान्वित होंगे। यह परियोजना मानसून में व्यर्थ बहने वाले पानी का सदुपयोग कर बाढ़ जैसी स्थितियों को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगी। साथ ही फव्वारा सिंचाई पद्धति को लागू करने वाली यह प्रदेश की अग्रणी परियोजनाओं में शामिल हैए जो कृषि क्षेत्र में नई दिशा देगी। वहीं, अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग भरतपुर डी के अग्रवाल ने कंपनी प्रतिनिधियों के साथ परियोजना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि शेष कार्य तीव्र गति से जारी है और आगामी 3 माह में परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा।