पीएम ई-ड्राइव योजना से प्रदेश में स्थापित होंगे 591 चार्जिंग स्टेशन

धौलपुर. ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोलियम पदार्थ और गैसों की सप्लाई बाधित होने से देश में भी असर दिखा है। हालांकि, अभी स्थिति नियंत्रण में है लेकिन युद्ध के नहीं थमने से आगामी दिनों में संकट के बादल छाने की आशंका है। इस बीच पेट्रोल-डीजल वाहनों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) ने तेजी से ध्यान खींचा है। जिले में सर्वाधिक ईवी वाहनों में परिवहन सेवा के ई-रिक्शा हंै लेकिन यह बैटरी चलित हैं। इनकी संख्या करीब 650 से 700 के बीच है। जबकि बड़े वाहनों में कार सेगमेंट में अभी संख्या बेहद कम है। जिले में करीब एक दर्जन ईवी कार हैं। वहीं, दुपहिया वाहनों की संख्या 400 से 500 के बीच होना बताया जा रहा है। साथ ही ईवी वाहन इसके अतिरिक्त भी हैं लेकिन 25 किलोमीटर की रफ्तार वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऊर्जा संकट के चलते शहर में पीएनजी गैस के साथ अब लोग ईवी वाहन खरीद रहे हैं।