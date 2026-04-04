रसद विभाग की अवैध रिफिलिंग पर कार्रवाई,दो पेट्रोल पंपों के स्टॉक का लिया जायजा

उधर, रसद विभाग की जांच के बाद भी खुले बाजार में आसानी से घरेलू सिलेंडर पहुंच रहे हैं। यह सिलेंडर व्यावसायिक कार्यों में उपयोग हो रहे हैं। जिला मुख्यालय पर भी इस तरह के नजारे आम हैं। शहर में शाम के समय कई प्रतिष्ठान और रेस्टोरेंटों में इसका धड़ल्ले का उपयोग हो रहा है। जानकारी के अनुसार शहर में व्यावसायिक कनेक्शन करीब ४९ हैं जबकि नियमित रिफिल करीब 20 से 22 कनेक्शनधारी करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि शेष क्या ऊर्जा के तौर पर क्या उपयोग कर रहे हैं। वहं, बाजार में जगह-जगह लग रहे चाट और खानपान की ढकेल और छोटे संचालक भी घरेलू सिलेंडरों को उपयोग में ले रहे हैं। विशेष बात ये है कि इनके पास दो से तीन सिलेंडर तक उपलब्ध हैं। वहीं, कुछ लोग छोटे सिलेंडरों में भी गैस रिफिल करवा रहे हैं।