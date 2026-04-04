कुक कम हेल्पर्स सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 10 फीसदी बढ़ा वेतन

राजकीय स्कूलों में बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए प्रारंभ की गई मिड डे मील योजना का भोजन बनाने के लिए कुक कम हेल्परों को रखा गया था। जिनका काम दूध गर्म करना, साफ सफाई करना, खाना बनाना आदि है। सरकार ने इनका वेतन 2297 रखा था। हालांकि यह वेतन कुक कम हेल्पर्स और उसके परिवार की आजीविका को देखते हुए काफी कम है। जिसको लेकर लंबे समय से कुक कम हेल्पर्स राज्य सरकार से मानदेय वृद्धि, समय वेतन और बीमा जैसी अन्य मांग कर रहे थे। मिड डे मील आयुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में पीएम पोषण मिड डे मील योजना में कार्यरत कुक कम हेल्पर्स के वर्तमान मानदेय की राज्यांश राशि में 1 अप्रेल से 10 फीसदी की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी तक कुक कम हेल्पर्स को 2297 रुपए मानदेय दिया जा रहा था। जो बढ़ोत्तरी के बाद अप्रेल महीने से 2467 रुपए दिया जाएगा। जिसमें केंद्रीयांश 600 रुपए एवं राज्यांश 1867 रुपए प्रति कुक कम हेल्पर को प्रतिमाह दिया जाएगा। देखा जाए तो महंगाई के इस दौर में मिड डे मील वर्कर्स का यह मानदेय भी काफी कम है।