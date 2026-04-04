6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

कुक कम हेल्पर्स सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 10 फीसदी बढ़ा वेतन

जिले की ढाई हजार कुम कम हेल्परों को अब 2467 रुपए प्रतिमाह महंगाई के दौर में 10फीसदी वेतन वृद्धि नाकाफी धौलपुर. राज्य सरकार ने मिड डे मील बनाने वाली कुक कम हेल्पर्स के मानदेय में १० फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। इस फैसले से जिले की ढाई हजार कुक कम हेल्परों को अब 2467 रुपए [&hellip;]

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Apr 03, 2026

कुक कम हेल्पर्स सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 10 फीसदी बढ़ा वेतन 10% increase in the salary of Anganwadi workers including cook-cum-helpers

जिले की ढाई हजार कुम कम हेल्परों को अब 2467 रुपए प्रतिमाह

महंगाई के दौर में 10फीसदी वेतन वृद्धि नाकाफी

धौलपुर. राज्य सरकार ने मिड डे मील बनाने वाली कुक कम हेल्पर्स के मानदेय में १० फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। इस फैसले से जिले की ढाई हजार कुक कम हेल्परों को अब 2467 रुपए महीना मानदेय प्राप्त होगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सहायिकाओं के वेतन में भी 10 फसदी की वृद्धि की है। देखा जाए तो महंगाई के इस दौर में 10 फीसदी वेतन वृद्धि आंशिक रूप से कम ही है।

राजकीय स्कूलों में बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए प्रारंभ की गई मिड डे मील योजना का भोजन बनाने के लिए कुक कम हेल्परों को रखा गया था। जिनका काम दूध गर्म करना, साफ सफाई करना, खाना बनाना आदि है। सरकार ने इनका वेतन 2297 रखा था। हालांकि यह वेतन कुक कम हेल्पर्स और उसके परिवार की आजीविका को देखते हुए काफी कम है। जिसको लेकर लंबे समय से कुक कम हेल्पर्स राज्य सरकार से मानदेय वृद्धि, समय वेतन और बीमा जैसी अन्य मांग कर रहे थे। मिड डे मील आयुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में पीएम पोषण मिड डे मील योजना में कार्यरत कुक कम हेल्पर्स के वर्तमान मानदेय की राज्यांश राशि में 1 अप्रेल से 10 फीसदी की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी तक कुक कम हेल्पर्स को 2297 रुपए मानदेय दिया जा रहा था। जो बढ़ोत्तरी के बाद अप्रेल महीने से 2467 रुपए दिया जाएगा। जिसमें केंद्रीयांश 600 रुपए एवं राज्यांश 1867 रुपए प्रति कुक कम हेल्पर को प्रतिमाह दिया जाएगा। देखा जाए तो महंगाई के इस दौर में मिड डे मील वर्कर्स का यह मानदेय भी काफी कम है।

महंगाई के हिसाब से वेतन वृद्धिकम

कुक कम हेल्परों के दस प्रतिशत मानदेय वृद्धि पर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के मुताबिक महंगाई के दौर में यह वृद्धि अभी भी कम ही है। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से लगातार उनका मानदेय न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी 10 फीसदी बढ़ोत्तरी से उनको काफी राहत मिलेगी।

आंगनबाड़ी सहायिकाओं का वेतन हुआ 6291 रुपए

राज्य सरकार ने कुक कम हेल्परों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सहायिकाओं को भी तोहफा देते हुए उनके मानदेय में भी 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अलावा जिले की लगभग 4200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दो यूनिफार्म के लिए 1-1 हजार रुपए भी खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी चेक वितरित किए गए। आदेश से पहले विभिन्न श्रेणी की कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय और राज्यीय निधि मिलाकर 9 हजार से 10 हजार तक मानदेय मिल रहा था। तो वहीं सहायिकाओं को 5924 रुपए प्राप्त हो रहे थे। आदेश के बाद कार्यकर्ताओं को विभिन्न श्रेणी में 10489 से 10635 वेतन मिलेगा तो सहायिकाओं को अब 6291 रुपए मानदेय प्राप्त होगा। इसके अलावा शिशु पालन गृह कार्यकर्ता का भी 10प्रतिशत वेतन इजाफा हुआ है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Apr 2026 06:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / कुक कम हेल्पर्स सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 10 फीसदी बढ़ा वेतन

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नवीन शिक्षा सत्र…237 कार्य दिवस तो 126 मिलेंगी छुट्टियां

नवीन शिक्षा सत्र...237 कार्य दिवस तो 126 मिलेंगी छुट्टियां New academic session...237 working days and 126 holidays
धौलपुर

सुंदरता, और वास्तुकला की मूरत…शान-ए- तालाबशाही

सुंदरता, और वास्तुकला की मूरत...शान-ए- तालाबशाही An epitome of beauty and architecture...Shaan-e- Talabshahi
धौलपुर

चंबल जल से बदलेगी जिले के 256 गांवों की तस्वीर

चंबल जल से बदलेगी जिले के 256 गांवों की तस्वीर Chambal water will change the picture of 256 villages of the district
धौलपुर

पीएम ई-ड्राइव योजना से प्रदेश में स्थापित होंगे 591 चार्जिंग स्टेशन

पीएम ई-ड्राइव योजना से प्रदेश में स्थापित होंगे 591 चार्जिंग स्टेशन 591 charging stations will be set up in the state under the PM e-Drive scheme
धौलपुर

धौलपुर डिस्कॉम ने पहली बार रेकॉर्ड 103.50 फीसदी किया राजस्व कलेक्शन

धौलपुर डिस्कॉम ने पहली बार रेकॉर्ड 103.50 फीसदी किया राजस्व कलेक्शन Dhaulpur Discom achieved a record 103.50% revenue collection for the first time
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.