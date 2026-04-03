पुराना शहर व नई बसावटों में 240 किमी बिछेगी नई पेयजल पाइप लाइनें

धौलपुर शहर की पेयजल व्यवस्था पिछले सालों से अव्यवस्थित हो चुकी है। जिसका कारण अवैध कनेक्शनों सहित शहर में बिछी सालों पुरानी पेयजल पाइप लाइन हैं। शहर के कई इलाकों में लगभग 80 साल पुरानी पानी की पेयजल लाइनें बिछी हुई हैं, जो अब जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं, लेकिन आने वाले समय में शहरवासियों की यह परेशानियां दूर होने वाली हैं। दरअसल पीएचइडी अमृत 2.0 योजना के तहत 78 करोड़ की लागत से शहर की अव्यवस्थित पेयजल व्यवस्था को सुधारने जा रहा है। विभाग कार्यों को लेकर निविदा प्रक्रिया जारी करेगा। योजना के तहत पुराना शहर में बिछी सालों पुरानी पेयजल पाइप लाइन की जगह नवीन पाइप लाइन बिछाई जाएगी, यह पाइप लाइन 40 किमी तक बिछेगी जिससे क्षेत्र में आ रही गंदे पानी और फ्लो की समस्या दूर होगी। इसके अलावा शहर की अन्यंत्र जगहों पर सालों पुरानी क्षतिग्रस्त हो चुकी पाइप लाइनों को भी बदला जाएगा।