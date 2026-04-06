सुंदरता, और वास्तुकला की मूरत…शान-ए- तालाबशाही

इतिहासकार बताते हैं कि इसका निर्माण जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां के लिए कराया था। आजादी से पहले धौलपुर के राजा उदयभान सिंह इन ऐतिहासिक ईमारतों का रख रखाव करते थे, जिन्होंने बाद में भारत सरकार को दान कर दिया। गर्मियों में यह झील प्रवासी पक्षियों का मुख्य केंद्र बन जाता है। यहां सात समुंदर पार से आए विदेशी पक्षी मेहमान यहां की रौनक को और चार चांद लगा देते हैं। बाड़ी शहर से लगभग 6किमी दूर यह इमारत राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी पर स्थित है। लाल पत्थर से बना यह महल अपनी अद्भुत वास्तुकला के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि 1622 में मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां के लिए इस महल का निर्माण अपने सेनापति सुलहखान के माध्यम से करवाया था। शाहजहां का शिकार और आनंद महल, शाहजहां तालाब शाही महल और झील का उपयोग शिकार के दौरान आराम करने और आनंद महल के रूप में करते थे। यह महल पूरी तरह से लाल पत्थरों से निर्मित है, और दीवारों पर बनी नक्काशी इसे और भी आकर्षक बनाती है। महल के अंदर पुराने समय का एक टैंक भी रखा हुआ है, जिसका उपयोग राजा-महाराजाओं के लिए गर्म पानी की व्यवस्था के लिए किया जाता था। वर्तमान में समय उक्त पर्यटन स्थल का संरक्षण नहीं होने से यह अब रामभरोस बना हुआ है।