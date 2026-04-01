सफाई ठेका फर्म पर उत्पीडऩ का आरोप, 2 माह से वेतन नहीं

कार्मिकों ने उपखंड़ अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि वह जून 2022 से उड़ान इंडिया फाउंडेशन में सफाई कर्मी के तौर पर निरंतर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें तभी से मात्र 6500 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। हर तरह की गंदगी में लगातार कार्य करने से उन्हें संक्रामक बीमारियों का खतरा भी रहता है। सेहत भी खराब बनी रहती है, लेकिन इतने वेतन से दवाओं का खर्चा तो दूर घर का राशन का खर्च भी नहीं चलता। न ही कोई वार्षिक वेतन वृद्धि ही दी जाती है। हालात इतने विकट हैं कि न तो ईएसआई की सुविधा है और न ही पीएफ ही दिया जाता है, जो कि सरकार के नियमानुसार जरूरी है। इन हालात में उनका पूरी तरह शोषण किया जा रहा है लेकिन फर्म उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही।