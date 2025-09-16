निभी बांध के फ्लो को ठेंगा दिखाएगा 120 मीटर लंबा ओवर ब्रिज

मानसून के दौरान हाइवे 11बी पर निभी के ताल का ओवर फ्लो होना। पिछले दो वर्षों से क्षेत्र की वार्षिक समस्या बन गया है। ताल के ओवरफ्लो होने से आसपास के गांव सहित क्षेत्र में भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पानी हाइवे के ऊपर से होकर निकलने लगता है। समस्या को दूर करने खनपुरा गांव के पास हाइवे को काटकर पानी निकासी की व्यवस्था की जाती है। हाइवे को काटने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो जाता है और हाइवे से गुजरने वाले वाहनों को दूसरे वैकल्पिक रास्तों से निकालना पड़ता है। इस सीजन भी 30 दिनों तक हाइवे को बंद करना पड़ा था।