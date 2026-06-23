Dholpur: शहर में भव्यता के साथ निकली भगवान परशुराम की शोभायात्रा

कथावाचक ठाकुर ने कहा कि भगवान परशुराम केवल किसी एक समाज के नहीं, बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति के गौरव एवं धर्मरक्षा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि जब समाज अपने महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में उतारता है, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। संंत पागल बाबा ने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन त्याग, तपस्या, शौर्य एवं धर्म स्थापना का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने समाज को प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे के साथ संगठित होकर धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करने का संदेश दिया। हनुमान दास ने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन धर्म, तप, त्याग एवं राष्ट्र समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दाधीच ने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, सत्य की स्थापना तथा राष्ट्रधर्म के पालन का प्रेरणादायी संदेश देता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।