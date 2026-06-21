Dholpur: खिलाडिय़ों के लिए एक मात्र खेल मैदान की हो रही दुर्दशा, दर्शक दीर्घा का हाल खराब

उधर, जैसे ही मानसून सक्रिय होगा तो बड़ी फील्ड मैदान की हालत किसी स्वीमिंग पूल से कम नहीं होगी। यहां नाले के गंदे पानी का जलभराव हो जाता है। पीछे भामतीपुरा रोड की तरफ नाला जाम होने और ओवरफ्लो होने पर गंदा पानी स्टेडियम में अंदर घुस जाता है, जो लम्बे समय तक बना रहता है। वहीं, बरसाती पानी निकासी के लिए भी स्टेडियम में कोई ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। बारिश के दिनों में यहां स्पोट्र्स की गतिविधियां करीब-करीब थम जाती है। हॉकी संघ के सचिव संदीप राना ने बताया कि बारिश और नाले का गंदा पानी आने से स्टेडियम की स्थिति बिगड़ जाती है। यह समस्या कई सालों से है लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में भुगतना खिलाडिय़ों को होता है।