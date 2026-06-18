Dholpur: शहर की जर्जर सडक़ निर्माण कार्य में बजट बन रहा ‘स्पीड ब्रेकर’

शहरवासियों के भाग्य में विकास के नाम पर सिर्फ इंतजार ही लिखा दिख रहा है। चाहे बात कचरा निस्तारण इकाई की हो या फिर नवीन सडक़ों की। नवीन सडक़ बनाने के लिए परिषद ने टेंडर जारी किए थे। यह टेंडर रामहरि कंस्ट्रक्शन कंपनी को 7 करोड़ 24 लाख रुपए में मिला था। जिसका वर्क ऑर्डर परिषद ने मार्च में जारी किया था। शुरुआत में संवेदक की चाल कछुआ चाल दिखी। प्लांट लगाने में ही देरी हुई। फिर नगर परिषद मेला मैदान पर ही बिल्डिंग मटैरियल का सामान डाल दिया। वहीं, अभी तीन सडक़ों का निर्माण किया जा चुका है तो पुराना शहर की सडक़ का पेंचवर्क भी कंपलीट हो चुका है, तो वहीं दो और सडक़ों के निर्माण होगा। लेकिन शेष 22 सडक़ों के निर्माण में पेच फंसता नजर आ रहा है। यह पेच कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ फंड का है। क्योंकि न तो नगर परिषद पर सडक़ों के निर्माण के लिए फंड है और ना ही राज्य सरकार के पास बजट। स्वायत्त शासन विभाग ने भी सडक़ों के लिए बजट को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं, गौरव पथ पर अभी पूर्ण कार्य नहीं हो पाया है। यहां पर डामर की किल्लत से काम बीच में ठप हो गया था। हरदेव नगर से गौरव पथ की तरफ जाने वाली सडक़ अभी गड्ढे बने हुए हैं। जबकि मुख्य सडक़ है।