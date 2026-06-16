Dholpur: पानी सप्लाई नहीं होने से ग्रामीण परेशान, जताई नाराजगी

बीते कई दिनों से सालेपुर में पाइपलाइन टूटी पड़ी है, लेकिन विभाग की ओर से इसे अभी तक दुरुस्त नहीं करवाया। वहीं बीते कई माह से तसीमों में परियोजना के तहत बनी पानी की टंकी सूखी पड़ी हुई है जिसके चलते टंकी से जुड़े सालेपुर, लुधपुरा, टुंडापुरा, बल्दीयापुरा, नौरंगाबाद गांव में लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सालेपुर गांव में नलों में सप्लाई नहीं होने के कारण पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों ने एकजुट होकर रोष जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि चंबल लिफ्ट परियोजना से गांवों में लंबे समय से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। वहीं मालौनी पवार, रजौरा खुर्द और सहरौली की पानी की टंकियों में भी सप्लाई बंद पड़ी है, जिससे करीब 15 गांवों में पेयजल संकट बना हुआ है ग्रामीणों का कहना है कि विडंबना यह है कि जिस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना था, उसी परियोजना से जुड़े कई गांव पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों का आरोप है कि चंबल का पानी दूसरे जिलों तक पहुंच रहा है, लेकिन स्थानीय गांवों की समस्या पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान नहीं है