Dholpur: चंबल क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी

जिला कलक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि चंबल नदी के घाटों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए हाइ-रिजोल्यूशन कैमरे स्थापित किए जाएं, जिससे रात्रिकालीन एवं दूरस्थ गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सके। इसके अतिरिक्त प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी व्यवस्था विकसित करने तथा अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण के लिए रणनीतिक स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक एवं निगरानी तंत्र के उपयोग से अवैध खनन एवं निर्गमन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बिना नम्बर प्लेट वाले वाहनों को पैट्रोल, डीजल नहीं दिया जाए। साथ ही बिना नंबर प्लेट वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि अवैध खनन न केवल राजस्व हानि का कारण बनता है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए भी गंभीर चुनौती है। इसलिए सभी विभाग निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।