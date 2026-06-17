Dholpur: मानसून सिर पर…डर के साए में फिर लगेंगी ‘शिक्षा की पाठशाला’

झालावाड़ स्कूल हादसे को एक साल होने वाला है, तो मानसून... बारिश की झड़ी बन राजकीय स्कूलों की छतों से टपकने को बेकरार है। लेकिन इन सबसे शिक्षा विभाग और राज्य सरकार ने कोई सबक नहीं लिया, अगर सबक लिया होता तो जिले के जर्जर स्कूल और कक्षा कक्षों में से अधिकतरों का निर्माण हो चुका होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही कारण है कि मानसून सिर पर आने को है और अभी तक ना 36 पूर्ण जर्जर स्कूल बनाए गए हैं और ना ही 334 आंशिक रूप से जर्जर स्कूलों (जिन स्कूलों के कुछ भवन जर्जर हों) का निर्माण ही किया जा सका है, हालांकि इन 36 पूर्ण जर्जर स्कूलों को जमींदोज और 334 आंशिक रूप से जर्जर स्कूलों के मरम्मत करने के आदेश जरूर शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं, लेकिन बजट के अभाव के कारण अभी 3 स्कूलों को छोडकऱ शेष सभी स्कूलों की हालत खस्ताहाल बनी हुई है।