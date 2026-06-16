Dholpur: राजाखेड़ा नगर पालिका में गजब खेल, कर्मचारियों ने खुद ही लिए प्रधानमंत्री आवास

नागरिकों के आरोप हैं कि गरीबों को आवास की जगह इस योजना में कर्मचारियों ने खुद ही अपने नाम और अपने परिजनों के नाम आवास स्वीकृत करा लिए हैं। साथ ही राजनीतिज्ञों ने भी जमकर अपने कार्यकर्ताओं को इस योजना मे अपात्र होते हुए भी उपकृत किया है। कई ने तो इस योजना में प्राप्त राशि से दुकानों तक का निर्माण करा लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री राजस्थान को सभी स्वीकृत आवासों की उच्च स्तरीय जांच कराकर सभी अपात्रों से वसूली करने व दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नगर पालिका राजाखेड़ा में लंबे समय से अवैध एवं फर्जी पट्टों का कारोबार संचालित हो रहा है। इन कथित फर्जी पट्टों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकारी धन का गलत तरीके से लाभ लिया गया है।